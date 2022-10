Federica Abbate, il nuovo singolo è ‘Doppio nodo’ con Fred De Palma & Emis Killa

[CS_SINGOLI] Esce venerdì 28 ottobre in digitale Doppio nodo, il nuovo singolo di Federica Abbate realizzato in collaborazione con Fred De Palma & Emis Killa. “Fred e Emis sono due artisti che stimo moltissimo ma soprattutto due amici sinceri con i quali collaboro da anni e condivido un grandissimo affiatamento e una comune visione sulla scrittura – racconta Federica – In particolare su Doppio nodo li ho sentiti estremamente affini al sapore romantico e scuro del pezzo e ho pensato fosse il brano perfetto per unire le nostre storie e le nostre voci”

Il brano, scritto da Abbate e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista. Federica Abbate, oltre ad aver conquistato il titolo di autrice di maggior successo della musica italiana di oggi, si presenta in veste di cantautrice raccontando con Doppio nodo la difficoltà di sciogliere un legame e di trovare sé stessi in quanto individui singoli e indipendenti, al di là del muro dei ricordi.

“Quando si fa un doppio nodo, lo si fa tra due estremità distinte perché si prevede di non scioglierle più. Quando arriva la necessità di farlo la procedura è complessa: da un lato liberatoria, dall’altro estremamente traumatica, perché implica l’amputazione di una parte dell’altro ma anche di una parte di sé. Parti che rimarranno comunque per sempre connesse dal legame invisibile del ricordo: “Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo” scriveva Isabel Allende, nel suo romanzo “Paula”.”, dichiara ancora Federica Abbate.

L’artista ha portato la sua voce e la sua penna su alcuni dei palchi più importanti dell’ultimo tour di Marracash dove, insieme al rapper, si è esibita in Niente Canzoni D’Amore (doppio disco di platino). La hit co-scritta dalla stessa Federica è stata cantata dai due nella versione studio del brano.