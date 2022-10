Anastacia, le date di recupero dei concerti in Italia del tour europeo

[CS_EVENTI] Anastacia ha annunciato le date in cui verranno recuperati i suoi tre concerti italiani che erano stati rinviati lo scorso settembre a causa di un suo malessere. Gli spettacoli di Firenze, Catania e Bassano del Grappa si terranno a fine novembre, gli spettatori già in possesso dei biglietti per le date di settembre potranno utilizzare i medesimi tagliandi di ingresso per accedere a queste nuove serate.

Questo il calendario aggiornato:

21 NOVEMBRE 2022 FIRENZE (sostituisce la data del 26 settembre)

(sostituisce la data del 26 settembre) 23 NOVEMBRE 2022 CATANIA (sostituisce la data del 24 settembre)

(sostituisce la data del 24 settembre) 25 NOVEMBRE 2022 BASSANO (sostituisce la data del 27 settembre)

I BIGLIETTI PER LE DATE ORIGINALI RIMARRANNO VALIDI PER QUESTE NUOVE DATE

Info e biglietti: www.dalessandroegalli.com

Con I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour Anastacia torna ad esibirsi in Europa dopo 4 anni dando la possibilità al pubblico italiano di ascoltare live mega hits multi-platino come I’m Outta Love e Left Outside Alone.