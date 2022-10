Angelica Preziosi debutta come conduttrice in Made in Italy, su Sky Value 24

Da venerdì 21 ottobre alle ore 21.50 sul nuovo canale Sky Value 24 (Canale 810 di Sky e in streaming sul sito) Angelica Preziosi debutta con un nuovo programma dal titolo Made in Italy.

Made in Italy è un nuovo format che va alla scoperta del panorama Italiano e di tutte le sue magnifiche produzioni. Dai luoghi mai svelati e segreti, fino alle novità più inaspettate.

Nella prima puntata Angelica Preziosi va a scoprire insieme ai telespettatori la Basilica della Steccata che è ubicata nel cuore di Parma.

Angelica viene accolta dal custode Alberto, il quale spiega la storia della nascita di questa chiesa, che è di proprietà dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, mentre il Professor Godi illustra i tesori e i segreti della chiesa.

Il programma andrà in onda tutti i venerdì su alle ore 21.50 su Sky Value 24 e in streaming sul sito, con tre repliche al sabato (in onda alle ore 6.20, alle ore 15.30, alle ore 21.25), tre alla domenica (in onda alle ore 7.20, alle ore15.10, alle ore 21.00) e due al lunedì (in onda alle ore 6.20, alle ore 15.20)