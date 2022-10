Alex, dal 21 ottobre il nuovo singolo ‘Mano ferma’: “L’amore che rimane”

[RADIODATE] Si intitola Mano ferma (21co / Artist First) il nuovo singolo inedito del cantautore e musicista comasco Alex, finalista dell’edizione 2022 di Amici. Il brano, scritto da Alex insieme a Fabrizio Fusaro e Saverio Grandi, è disponibile da venerdì 21 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Con Mano ferma Alex racconta l’importanza di avere accanto una persona che è una certezza anche “quando si è rovinato tutto ed è rimasto niente” e insieme alla quale tutto è possibile mano nella mano, anche accendere un fuoco quando piove. “La parola ‘amore’ nasconde tante emozioni al suo interno – dice l’artista – in Mano ferma l’emozione che fuoriesce è quella dell’amore che rimane, come se il primo sguardo durasse per sempre”.

Dopo i primi concerti di agosto e settembre, Alex è pronto a tornare sul palco per portare la sua musica ai fan in due appuntamenti live prodotti e distribuiti da Vivo Concerti:

9 novembre a Roma – Atlantico

23 novembre a Milano – Fabrique

Il singolo segna l’inizio di un nuovo capitolo per Alex che, dopo la partecipazione ad AMICI ha pubblicato l’EP Non siamo soli contenente i brani che ha presentato all’interno del programma.