Linecheck 2022, cinque giorni di eventi e tre serate live LINEUP

Dal 22 al 26 novembre 2022 torna Linecheck – Music Meeting and Festival, giunto alla sua ottava edizione. Cinque giorni di eventi, un vero e proprio Festival di musica e incontri dedicati a professionisti e music lovers, per mettere al centro dell’attenzione il mercato e la filiera musicale con artist* e protagonist* della scena musicale nascente e contemporanea.

Numerosi gli/le artist* già confermati in line up: il 22 novembre, in occasione della serata di apertura presso l’Auditorium San Fedele saranno presenti KMRU, artista del suono, e Huerco S, alias Brian Leeds, che presenterà sul palco i suoi vividi mondi musicali, spaziando dalla techno all’ambient.

Nella serata del 23 novembre invece, all’insegna del tema del recupero dell’archivio e dell’espressione del Mediterraneo attraverso la musica, verranno presentati quattro ospiti diversi: i Crimi, la Bongo Joe Records, Marco Castello e Ciao Discoteca Italiana. Si proseguirà con la serata del 24 novembre, nella quale si esibiranno Mysie, La Niña, Bawrut e Azu Tiwaline.

Infine, gli artisti che animeranno il palco di Linecheck nella serata finale del 25 novembre saranno: Marina Herlop, compositrice, cantante e pianista catalana, ispirata dalla musica carnatica dell’India meridionale, in uscita con il suo nuovo disco il 20 maggio 2022; Nziria, il nuovo progetto sperimentale di Tullia Benedicta (reduce da una recente collaborazione con Meg nel suo nuovo album), che integra le principali forme e temi del canto neomelodico, rigenerando lo scenario cis-eteronormativo; Coucou Chloe, cantante dai ritmi sinuosi e supini e membro fondatore del collettivo NUXXE, di cui fanno parte anche Sega Bodega e Shygirl; i famosi dj e produttori Blinky e Venerus, con un djset b2b.

Le serate del 23-24-25 novembre si svolgeranno presso BASE Milano.

Il tema 2022

Il tema principale del festival sarà #INEXILE, un concetto ampio che racchiude in sé l’idea della distanza fisica dalla propria patria, nonché l’impossibilità di lasciarla o di sentirsi liberi di muoversi verso mete che potrebbero diventare “nuove patrie” lungo il proprio cammino. La sfida portata avanti da questo tema è quella di riprendere in mano gli strumenti e gli spazi che alimentano il talento: l’esperienza di essere costretti ad abbandonare la propria patria accende, infatti, la ricerca di nuovi spazi sicuri, ed è proprio quello che abbiamo visto nell’ultima odissea dell’industria musicale e artistica internazionale.

#INEXILE risuonerà in tutte le giornate musicali e durante le diverse sessioni di incontri verrà posta particolare attenzione a molteplici tematiche: si parlerà dei “Creators Right”, esplorando il valore economico dei diritti musicali, intellettuali e di proprietà associati alle opere musicali.

Il focus verrà posto anche sulle cosiddette “Shared Experiences”, ossia esperienze condivise basate sulle nuove tendenze che stanno plasmando il modo in cui la musica viene consumata e condivisa. Un altro macro-tema al centro del festival sarà quello di “Gioco: leale”, iniziativa volta ad analizzare il quadro d’azione che permetterà di costituire un ecosistema musicale più sostenibile. Altra tematica rilevante sarà quella dei “Beyond Boundaries” la quale esplorerà i confini territoriali e l’europeizzazione, proponendo il concetto di innovazione come mezzo per superare i confini territoriali, mentali e tecnologici.

Torneranno anche le Matchmaking Sessions, che saranno l’occasione per confrontarsi con espert* italiani* e internazional* del settore musicali, in diverse sessioni di incontro con manager, labels, publishing, promoter. Infine, con l’iniziativa “Creative Synergies” verranno esaminate le modalità di interazione fra le diverse industrie creative, esplorando le relazioni fra artisti musicali, marchi commerciali e media driver.

Il programma completo del festival a questo link.