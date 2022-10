JÄGERMUSIC LAB 2022, a BASE Milano in scena il concept #BeOriginal

[CS] In occasione della nuova edizione dello JÄGERMUSIC LAB 2022, il progetto di Jägermeister per scoprire i nuovi talenti della musica elettronica italiana e avvicinarli al grande pubblico, per celebrare il mondo della notte il 30 e 31 ottobre 2022 dalle ore 22.00 a BASE Milano viene portato in scena il concept #BEORIGINAL.

Durante le due serate finali dello JägerMusic Lab verranno allestiti due eventi gratuiti e aperti al pubblico, previa registrazione, in cui musica ed arte si mescolano. Live e dj set si alterneranno all’interno dello spazio espositivo, in cui verrà ricreata una mostra immersiva: un viaggio di 20 minuti sospesi tra musica, visual, laser e luci per rappresentare l’importanza di abbandonare il nostro lato conosciuto ed imparare a seguire l’ORIGINALITÀ.

Un’installazione full-immersion dipinta digitalmente tra pixel e luci per raccontare una nuova visione unica e personale del mondo della notte, curata musicalmente dal duo di dj italiani The ReLOUD e ideata graficamente da Sergio Pappalettera e Sugo Design. Durante le due serate si esibiranno i Music Meister 2022, The Reloud, FiveQuestionMarks, Giza Dj – due ex concorrenti delle edizioni passate dello JägerMusic Lab – e special guest che verranno svelati nei prossimi giorni.

Per registrarsi agli eventi visita questo sito.