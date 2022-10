Måneskin negli stadi a luglio 2023: “Torneremo a cantare anche in italiano”

I Måneskin, dopo aver debuttato al #1 nella classifica FIMI dei singoli con il nuovo brano The Loneliest – nuova canzone più ascoltata al mondo il giorno dopo l’uscita – annunciano due speciali date-evento negli stadi: allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023 (biglietti disponibili online da martedì 18 ottobre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 ottobre alle ore 11.00).

L’annuncio del doppio appuntamento live arriva direttamente da Che Tempo Che Fa, dove la band è stata ospite domenica 16 ottobre. Nel salotto di Fabio Fazio, Damiano e compagni si sono raccontati tra passato e presente. “Quest’esperienza ci ha fatto crescere tantissimo, la nostra fortuna è stata vedere tante realtà differenti, in giro per il mondo. Sia per scrivere nuova musica, per prendere ispirazione, sia per accrescere il livello di maturità. Questo viaggio che stiamo facendo insieme è solo un percorso di crescita, questo stile di vita, non è la soluzione a te stesso. È uno stile di vita che dà tante soddisfazioni ma non ci fa bruciare le tappe sotto l’aspetto interiore personale. Quello va comunque “lavorato” a prescindere dal lavoro che si fa.”

Nella mattinata di lunedì 17 ottobre, poi, i Måneskin sono stati ospiti in radiovisione su RTL 102.5 durante W l’Italia con Angelo Baiguini, Federica Gentile, Stefania Iodice. “Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa“, racconta la band che ha conquistato Sanremo e poi l’Eurovision.

Arrivano tantissimi messaggi per i Måneskin. Damiano, il frontman del gruppo, racconta: “Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”. I Måneskin torneranno presto a cantare in italiano, assicurano nel corso dell’intervista su RTL 102.5.

Il singolo The Loneliest e gli stadi 2023

Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo The Loneliest, entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo. I Måneskin annunciano due speciali date negli stadi: all’Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. Tantissimi i loro successi. Ma che fine ha fatto Marlena? Victoria, Damiano, Thomas e Ethan scherzano così: “E’ il nostro incubo. Spesso ce lo dicono per strada. Un personaggio seriale che passa da una canzone all’altra”.

Per Damiano l’ultimo video – girato in Brianza – pare che sia stato abbastanza rischioso. “Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo”, conclude il frontman del gruppo.