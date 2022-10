Donovan Frankenreiter live alla Santeria Toscana il 20 ottobre

[CS_EVENTI] Il cantautore e surfista californiano Donavon Frankenreiter torna in concerto a Milano, alla Santeria Toscana 31, giovedì 20 ottobre 2022, per una nuova data dal vivo con cui presenta il suo ultimo lavoro discografico. Si tratta dell’album The Heart, uscito nel 2015 per Liquid Tamburine Records, dall’animo sentimentale e personale che ben rappresenta due abbondanti decenni di carriera.

Donavon Frankenreiter, americano classe 1972, è un cantautore influenzato dal rock e dalla sua esperienza da surfista che ha scritto, registrato e portato in tour la sua musica per vent’anni. La sua produzione è in continua evoluzione e spazia con facilità dal funk al blues alla surf music.

I biglietti per il concerto sono disponibili su mailticket, qui.