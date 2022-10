Oro Bianco, nel nuovo album ‘Parola’ la vita di periferia che esce dal quartiere

Da venerdì 14 ottobre è disponibile in digitale per NS13 (distribuito da Believe) Parola, il nuovo album di Oro Bianco con dieci tracce con i featuring di Dariè Baby, Dogma, G. Nano e del cantante neomelodico Benny Fiore. Classe 1997, il rapper milanese traccia un quadro musicale in cui mette al centro la vita della periferia portandosi, in questo nuovo progetto, anche al di fuori dei soli confini di quartiere.

Vizi, sogni, avventure, ambizioni si muovono nei versi di Oro Bianco raccontando i giovani di oggi nel segno di una ‘parola’ che è, in gergo, un giuramento. L’etichetta discografica con cui esce il disco, NS13, è stata fondata proprio da Oro Bianco per portare avanti in piena indipendenza il suo progetto artistico ma anche per “prelevare i ragazzi dalle strade e provare a dar loro un futuro nel mondo della musica”.

Di seguito la tracklist:

PAROLA (prod. Mastermaind & Cony) CHANEL & MALAVITA (prod. Mastermaind) SUITE IN CENTRO feat Dariè Baby & Dogma (prod. Dj 2P) CENERENTOLA (prod. Biggie Paul) CI PIACE MARCARE (prod. Mastermaind) ANIMA NERA feat. Benny Fiore (prod. Mastermaind) STRIPPER (prod. Flex) FATTI BELLA (prod. Mastermaind & Cony) ENTRIAMO D’ABUSO RMX feat. Dariè Baby, G. Nano (prod. Mastermaind & Cony) PUSHER ‘N BAD B (prod. Mastermaind)