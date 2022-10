Coez, esce il progetto in acustico ‘From The Rooftop 2’ coi feat. di Ariete e Frah Quintale

A sei anni dal primo concept musicale – correva l’anno 20216 – , venerdì 14 ottobre esce From The Rooftop 2 (Carosello Records), progetto in acustico di Coez disponibile in digitale, in formato vinile e su cd. Richiesto a gran voce dal pubblico, From The Rooftop 2 vuole essere una celebrazione dell’atmosfera acustica che ha caratterizzato gli anni della consacrazione dell’artista dallo stile unico tra rap e cantautorato e questa dimensione risulta essere protagonista di alcuni momenti topici dei live di Coez, con lo scopo di fare conoscere brani vecchi e contemporanei.

From The Rooftop 2 è stato anticipato dal singolo Fuori orario, cover del brano di Guè. “Sono sempre stato molto legato al sound 90’s e per quello che riguarda i miei gusti, questo è uno dei pezzi più belli del rap italiano” afferma Coez. L’altra cover che scandisce la tracklist è Nei treni la notte, realizzata con il suo autore Frah Quintale e scelta per la connessione che l’artista ha percepito fin dal primo ascolto.

La direzione musicale è a cura di Coez insieme a Orang3, mentre quella creativa è di Coez e Tommaso Biagetti. From The Rooftop 2 è prodotto da Orang3 e le registrazioni live sono di David “dvd” Matteucci. I video sono prodotti da Borotalco.tv. Mix e Master di Flavio “Mixer T” Ranieri presso il Bunkerino Studio di Roma.

Questa la tracklist:

È sempre bello Fra le nuvole pt.2 Nei treni la notte feat. Frah Quintale Fuori orario Margherita feat. Ariete Le luci della città Essere liberi

In occasione dell’uscita di From The Rooftop 2, l’artista presenta il nuovo album in un pop up store dedicato sabato 15 ottobre allo Spazio Fontanella di Roma (Via dell’Arco della Fontanella, 4) dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Si tratta di uno spazio realizzato ad hoc per l’iconico progetto dove il pubblico potrà assistere alle esibizioni di Coez che presenterà il nuovo album e dove sarà possibile acquistare il merch ufficiale insieme a disco e vinile.