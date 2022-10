Roberto Casalino, ‘Un giorno tre autunni’: “Stare bene anche nell’assenza dell’altro”

Un giorno tre autunni è il nuovo singolo del cantautore Roberto Casalino, in uscita venerdì 14 ottobre per l’etichetta indipendente Casakiller e distribuito da ADA Music Italy. Il singolo – intimo e introspettivo flusso di coscienza dedicato a una persona speciale – prende spunto da un proverbio cinese: quando si sente la mancanza di una persona a noi cara, un giorno sembra durare tre anni.

Pop midtempo dal mood solare, Un giorno tre autunni è prodotto da NiccoV che fonde sonorità ed elementi melodici tipici del buon cantautorato italiano, creando una cornice perfetta per l’immaginario autunnale e per lo stile di scrittura moderna e raffinata di Roberto Casalino e Davide Simonetta, che co-firma il brano.

“Nel testo racconto la consapevolezza di stare bene anche nell’assenza e la mancanza dell’altro, quando il legame è talmente forte da riempire ogni spazio fisico e mentale – spiega Roberto Casalino- ‘Ce la faccio a stare senza di te, ma con te è meglio’ è una forte dichiarazione di consapevole amore nel non dipendere dall’altro, ma sentirsi due interi che continuano a respirare e a costruire un percorso comune.”

Sabato 15 ottobre alle ore 21.30, Roberto Casalino è atteso per un concerto acustico alla Loggia dei mercanti nel borgo medievale di Sermoneta (Latina). Una festa che celebra l’inizio dell’autunno, un viaggio altamente emozionale tra sonorità acustiche, meraviglie architettoniche e suggestivi scorci paesaggistici: pianoforte, chitarra e violino per mettere completamente “a nudo” il repertorio di Roberto e regalare ai presenti un live intimo e poetico, immerso nei variopinti stati d’animo suggeriti dalla stagione autunnale. Compreso nel prezzo del biglietto, per chi vorrà, ci sarà una visita guidata di un’ora nella bellissima location, curata dall’Associazione Culturale Meraviglia.