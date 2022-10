Coma Cose, esce ‘Chiamami’: “Un urlo a chi ti manca” VIDEOCLIP

È disponibile in digitale Chiamami (Asian Fake/Sony Music), il nuovo singolo dei Coma Cose che segna un nuovo capitolo per Fausto Lama e California e anticipa il nuovo album, in uscita in autunno. “Chiamami è un urlo a chi ti manca. Un invito a risentirsi… con gli altri, con te stesso – racconta il duo – Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta. Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul “troppo di tutto” e inevitabilmente ci siamo chiesti :”che senso ha oggi fare musica?” ”.

Scritto dai Coma Cose insieme a Fabio Dalè e Carlo Frigerio, Chiamami è trainato da batteria e chitarre incalzanti, su cui le inconfondibili voci di Fausto e Francesca dialogano in un denso botta e risposta. L’uscita del singolo è accompagnata anche dal videoclip, scritto e diretto da Fausto Lama stesso, che lo vede insieme a California, seppur divisi dall’immensità del mare, uniti dal filo della cornetta del telefono, un semplice mezzo che diventa un ponte indissolubile in grado di accorciare le distanze, per poi finire in un abbraccio.

In occasione della release, Fausto e California hanno invitato il loro pubblico a partecipare a un’iniziativa misteriosa, i fan si sono registrati dopo aver pre-salvato il brano e si sono ritrovati in Largo La Foppa a Milano di fronte a una cabina telefonica allestita per l’occasione dove hanno potuto ascoltare la canzone in anteprima. Tolte le cuffiette è arrivata la vera sorpresa: i Coma Cose hanno infatti chiamato personalmente i fan presenti, tramite la cornetta della cabina, instaurando delle conversazioni con ogni singolo partecipante e creando così un momento d’intimità unico nel suo genere. C’è chi è accorso da Bologna, Firenze, Napoli. Una ragazza in gravidanza ha voluto portare il proprio bambino a questo suo primo ‘incontro’.