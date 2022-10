Sangiovanni, esce ‘Fluo’ in attesa dei live nei palasport TESTO

[CS] Fluo è il nuovo singolo di sangiovanni da venerdì 7 ottobre per Sugar. Prodotto Simon Says, il brano viene pubblicato a pochi giorni dai due concerti evento nei palazzetti: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Forum di Assago, Milano. Due feste che celebreranno l’incredibile anno di successi di sangiovanni: 23 platini e 5 ori in Italia, il successo internazionale di Mariposas con Aitana che è doppio disco di platino in Spagna.

I colori sono sempre stati un elemento identificativo della creatività di sangiovanni. Il fucsia, in primis, e molti altri colori come l’azzurro di cadere volare, il bianco e ora il blu di Fluo. I colori rappresentano gli stati di evoluzione dell’artista che cresce e matura, in un movimento che comunica cambiamento senza essere un altro. Sono il frutto degli incontri, dei contatti lungo il percorso di vita artistica e personale, che hanno lasciato un segno, si sono mischiati, hanno creato un nuovo colore. Fluo è il risultato di questa connessione luminosa.

Sangiovanni Fluo TESTO

Ti hanno mai detto perché l’amore è cieco

A te non guarderà mai

Non ti guarderà

Le mie parole tornano come eco

E non le sentirà mai

Non le sentirà

questa vita è già tutto una pubblicità

ti innamori di un sogno che lasci a metà

puoi buttarti dal cielo senza paracadute solo per dire adesso che cosa si fa

ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

a forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se fa buio il mondo è fluo

un colpo un colpo mi basterebbe un colpo di pistola sul volto per cambiare le sorti del mondo

mondo, mondo

questa vita è già tutta una pubblicità

ti innamori di un sogno che ti cambierà

puoi provare l’amore senza protezione solo per dire adesso che cosa si fa

ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

a forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se

che ci vuole il mondo è tuo

se fa buio il mondo è fluo

se eravamo sicuri di esserne usciti questa paranoia cos’è?

ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

a forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se fa buio il mondo è fluo