AirPlay Radio: Mengoni in vetta, thasup e Cremonini più alte new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 40.2022 (dal 30 settembre al 06 ottobre 2022) che vede Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni balzare in vetta guadagnando sette posizioni e lasciandosi alle spalle 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo (stabile in seconda posizione) e Palla al centro di Elisa e Jovanotti (stabili al terzo posto). . Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo Humankind dei Coldplay (stabili) quindi Bellissima di Annalisa (quinta, +4), La Vita Splendida di Tiziano Ferro (sesto, -5) e We Own The Night di Sophie And The Giants (settimo posto, +5). Completano la Top Ten Bad Decisions di Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg (ottavi, -2), Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari (noni, -2) e Late Night Talking di Harry Styles (decimo, -5).

Le tre più alte nuove entrate sono: !ly di thasup feat. Coez (posizione 20), Stella di mare di Cesare Cremonini & Lucio Dalla (posizione 21) e Celestial di Ed Sheeran (posizione 24). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].