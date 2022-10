University Network accoglie le matricole a Milano con il ‘Welcome Kit Universitario’

Niente più paura di rimanere isolati mettendo piede in città, tra nuovi spazi da esplorare e legami da costruire. Sconti e agevolazioni (per eventi, ristoranti, piscine, trasporti, concerti, sport) del Welcome Kit Universitario 2022 sono, infatti, pensati per semplificare i primi tempi delle matricole fuori sede a Milano. SI tratta dello speciale pacco di benvenuto pensato da University Network – la più grande organizzazione universitaria in Italia che coinvolge oltre un milione di giovani e più di 30 atenei – con il patrocinio del Comune di Milano.

Presentata a Palazzo Marino, alla presenza dell’assessora alle Politiche Giovanili Martina Riva, l’iniziativa è stata ampiamente illustrata da Leonardo D’Onofrio e Andrea Missaglia di University Network. Con loro Giada Lanzotti, studentessa fuori sede che insieme ad Alessio Ferrantino ha realizzato la guida “Milano da scrocco”. “Ogni giorno siamo a contatto con migliaia di studenti fuori sede e il fatto che la più grande preoccupazione per loro non sia lo studio ma la ricerca di amicizie e di una vita sociale nella nuova città in cui si sono trasferiti ci ha sempre fatto riflettere“, dichiarano Leonardo D’Onofrio, Andrea Missaglia, Francesco Brocca e Luca Scoffone di University Network -.

“Con questo progetto vogliamo dare il nostro contributo concreto nell’aiutare questi ragazzi ad integrarsi in una città che spesso può sembrare fredda e inospitale. Siamo partiti da Milano perché è una delle città più attrattive per gli studenti fuori sede, oltre che la città in cui viviamo, ma il nostro obiettivo è di portarlo in tutte le sedi universitarie d’Italia e, perché no, anche all’estero. Ringraziamo sin d’ora tutti i partner che hanno deciso di sposare questo progetto collaborando alla realizzazione di uno strumento che sarà concretamente utile agli studenti per iniziare l’anno accademico nel migliore dei modi con minori ansie e preoccupazioni”, concludono.

Interviene, quindi, l’assessora Riva “È fondamentale per una città come Milano accogliere nel migliore dei modi le studentesse e gli studenti universitari, che oggi sono più di duecentomila. Milano è una città ‘business-oriented’, punto di riferimento di tutto il meglio che il nostro Paese ha da offrire in ambito di imprenditoria, finanza, moda, sport e design, e con una lunga tradizione in tema di inclusività e di multiculturalità. È importante essere di supporto a chi sceglie Milano e contribuire di conseguenza alla crescita dello scambio culturale della nostra comunità. Milano offre un’effettiva occasione di crescita a tutti i giovani motivati, intenzionati a innovare il Paese e a renderlo migliore. L’iniziativa del Welcome Kit è uno straordinario progetto che intende supportare chi deve ancora conoscere la città: ciascuno, qui, deve potersi sentire a casa”.

Tutte le info utili

Il Welcome Kit Universitario 2022, preordinato su Ticketmaster, può essere ritirato da lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre 2022 a partire dalle ore 15, presso il temporary store in via Vigevano, 18 nei pressi della Darsena. Il kit viene consegnato, fino a esaurimento scorte, alle matricole fuori sede e internazionali che si sono trasferite a Milano per studiare e si sono registrate (maggiori informazioni sul sito www.universitynetwork.it).

La realizzazione del Welcome Kit Universitario è stata resa possibile grazie a numerose realtà e istituzioni. Tra i partner coinvolti: Acciona Mobilità, Atm Milano, il Comune di Milano, La Filetteria Italiana, Magazzini Generali, Milanosport, Redbull Italia, Rosso pomodoro, Sony Music Italy e Ticketmaster.

University Network è la più grande community social universitaria in Italia con oltre 1 milione di studenti all’attivo. Il progetto nato del 2018 unisce le più importanti comunità social dei principali atenei universitari. Ad oggi il Network è una realtà ben consolidata in continua crescita ed evoluzione che coinvolge studenti e studentesse in oltre 35 università delle principali città italiane con una distribuzione capillare da nord a sud. University Network si occupa principalmente di inclusione, orientamento e servizi aiutando concretamente le università a comunicare, favorendo l’integrazione fra i giovani prestando assistenza, orientando le future matricole, mettendo in contatto neolaureati e aziende, facendo impresa a costo zero.