Emis Killa, raddoppio a Milano per il concerto evento a dieci anni da ‘L’erba cattiva’

[CS_EVENTI] Esauriti in pochi minuti i biglietti per la data evento di Emis Killa in occasione del decimo anniversario di “L’erba cattiva”, e si annuncia un secondo appuntamento, presso i Magazzini Generali di Milano, lunedì 5 dicembre 2022.

I due concerti evento, prodotti da Vivo Concerti, sono occasione per celebrare uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni.

«Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono particolarmente affezionati. – spiega Emis Killa – Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima. Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012 e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista. Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in live, ai magazzini generali, dove tutto è iniziato, quando un migliaio di persone sotto al palco erano un traguardo importante. Sarà un evento unico, per i fan più affezionati che sono cresciuti con quel disco. Ci vediamo lì.»

Emis Killa porterà sul palco i suoi migliori successi e i brani contenuti nell’album L’erba cattiva, pubblicato nel 2012, certificato disco di platino, e contenente una hit intramontabile come Parole di ghiaccio (doppio disco di platino). I live ai Magazzini Generali segnano anche il ritorno ai live dell’artista, dopo la pubblicazione a luglio del suo ultimo singolo Lucifero, del mixtape certificato disco d’oro Keta Music vol.3, terzo capitolo della saga cult dell’artista uscito nel 2021 e debuttato #1 nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti, e l’album 17, certificato doppio disco di platino, prodotto a quattro mani con Jake La Furia.

CALENDARIO 10° ANNIVERSARIO “L’ERBA CATTIVA” – MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Domenica 4 dicembre 2022 – SOLD OUT

Lunedì 5 dicembre 2022 – NUOVA DATA