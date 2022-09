Aurora Leone, le date dello spettacolo ‘Vero a metà’ INFO BIGLIETTI

[CS_EVENTI] Volto dei The Jackal, Aurora Leone annuncia le date del suo atteso spettacolo Vero a metà. Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, racconta come il ruolo del comico sia in grado di interpretare la realtà e la quotidianità, con la solita ironia che la contraddistingue.

Così la stand-up comedian racconta lo spettacolo: “Oltre a riprendere “Nero a metà” di Pino Daniele, l’album più significativo per la mia crescita, questo titolo è la risposta alla domanda “Ma quello che racconti è tutto vero?” Tutto quello che dice un comico non può essere preso seriamente. È vero a metà.”

Classe 1999, Aurora Leone è reduce dal successo televisivo di Pechino Express 2022 dove è arrivata tra i finalisti insieme a Fru. Nel 2018 ha partecipato a Italia’s Got Talent presentando il monologo Quotidiana Mente e riscuotendo grandi apprezzamenti da parte dei giudici e del pubblico televisivo. Nel 2019 inizia la collaborazione con The Jackal diventando un membro del collettivo, prendendo parte a numerosi progetti digital e televisivi. Insieme agli altri talent del collettivo, è una delle voci di Biscotti’s – Storie dell’Internet, il secondo podcast firmato The Jackal in partnership con Spotify. Nel 2022 diventa anche volto dello spot TV Head & Shoulders insieme a Ciro e Matteo Berrettini e sarà tra i protagonisti di Prova Sa Sa su Amazon Prime Video.

CALENDARIO DATE

Martedì 29 novembre 2022 ROMA Sala Umberto

Sala Umberto Lunedì 12 dicembre 2022 NAPOLI Teatro Sannazaro

Teatro Sannazaro Sabato 17 dicembre 2022 MILANO Teatro San Babila

I biglietti per gli appuntamenti di Vero a metà sono disponibili online da venerdì 30 settembre alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 5 ottobre alle ore 14:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com