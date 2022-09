Marlene Kuntz, esce ‘Karma Clima’: “Musica e arte per sensibilizzare al cambiamento climatico”

Si intitola Karma Clima il nuovo album dei Marlene Kuntz prodotto con Taketo Gohara, in uscita venerdì 30 settembre per Ala Bianca / Warner Music. La band torna con un progetto artistico e insieme sociale, in cui la musica incontra la difesa dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico si fa concreta dall’ideazione alla registrazione dei brani, fino alla performance live.

L’ album nasce in Piemonte, tra ottobre e dicembre 2021 nel corso di tre residenze artistiche (Viso a Viso Cooperativa di Comunità di Ostana, Birrificio Agricolo Baladin Piozzo e Borgata Paraloup) durante le quali i Marlene Kuntz sono entrati a stretto contatto con le comunità che vivono quei luoghi, realizzando una music factory aperta al pubblico. Nove i brani che ne sono nati, una presa di coscienza di ciò che sta accadendo al pianeta che non a caso è stata inserita nel Rapporto Symbola Io sono cultura.

Karma Clima trova spazio nel capitolo “L’innovazione culturale che verrà”, come case history di successo, esempio emblematico del processo che – si legge a p. 52 del Rapporto – “deve portare le istituzioni culturali a mutare, almeno in parte, posizionamento e capacità di dialogo con altri attori della filiera e altri comparti produttivi”.

Desideriamo che Karma Clima sia una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte possano aprire dei varchi nella percezione che abbiamo di temi decisivi come il cambiamento climatico – affermano i Marlene Kuntz.

Attualmente è in radio in singolo Vita su Marte, brano che mette in evidenza il folle atteggiamento egoistico di coloro che pensano di salvarsi da soli dall’emergenza climatica, magari cercando rifugio su Marte, ipotesi ricorrente dei pochi straricchi del pianeta. Il testo è volutamente ironico ed il tono caustico.

Ad accompagnare la traccia, il video diretto da Michele Piazza mostra l’inutile follia egoistica attraverso immagini dello scenario di Val d’Ayas, in particolare il lago blu. Una danza sulla fine del mondo, tra le rocce, in piena montagna. Un territorio che disperatamente mostra le ferite dell’uomo all’ambiente con la presenza di un fiume che si nutre dell’acqua del ghiacciaio che sta tristemente sciogliendosi.

I Marlene Kuntz sono attesi il 7 ottobre a Roma, per una sonorizzazione dal vivo su immagini e video a cura di Lorenzo Letizia, tra i protagonisti di Moisai 2022. Voci contemporanee in Domus Aurea.

Karma Clima TRACKLIST

La fuga Tutto tace Lacrima Bastasse Laica preghiera Acqua e fuoco Scusami Vita su Marte L’aria era l’anima