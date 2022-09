Emma Nolde, il nuovo album è ‘Dormi’: “Questo disco è stato il mio riparo”

Venerdì 30 settembre la cantautrice toscana Emma Nolde torna con il nuovo album Dormi (Woodworm/Capitol Records Italy), co-prodotto da Francesco Motta e anticipato dai singoli Respiro e La stessa parte della luna Realizzato con il sostegno di Italia Music Lab, il disco arriva a due anni di distanza da “Toccaterra”, dopo un’intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al nuovo album, che promette di attestare Emma come una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano.

A volte ti trovi a combattere qualcosa che non puoi controllare, qualcosa di troppo più grande di te

o qualcuno di troppo lontano da te. In quel momento puoi solo chiudere gli occhi e immaginare qualcosa di diverso, qualcosa di migliore. Puoi difendere il tuo futuro, proteggere i tuoi ricordi. Quando piove forte devi ripararti e questo disco è stato il mio riparo. Emma Nolde

Di seguito la tracklist:

Fuoco coperto (intro) Voci stonata La stessa parte della luna Dormi Respiro Non so chi sei Te ne sei andata per ballare Storia di un bacio CQVT Ti prometterei