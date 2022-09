Valerio Mazzei, il nuovo singolo è ‘Che male che fa’ dal 4 ottobre

Già disponibile in presave, dal 4 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Valerio Mazzei dal titolo Che male che fa (Artist First). Punto di riferimento della Generazione Z con i suoi milioni di followers, Valerio è una delle personalità più seguite tra i giovani. Ma Valerio, famoso per comunicare attraverso la sua spontaneità e autenticità senza filtri, ha deciso di non esprimersi solo attraverso i canali social.

Dopo il suo album di debutto Mi odi ma pubblicato nel 2021 (che ad oggi conta oltre 18 milioni di ascolti) ha deciso di proseguire la carriera da cantante investendo tutto il suo tempo ed energie in un nuovo progetto discografico, di cui Che male che fa è solo il primo tassello. Nel lavoro è stato affiancato dal suo team artistico: il giovane producer Simone Borrelli in arte JRMY che ha lavorato come direttore musicale del disco curando tutti gli arrangiamenti mentre Francesco Di Lello, in arte Dile, lo ha aiutato per la stesura dei testi e delle linee melodiche.

Riguardo all’album Valerio afferma: “Durante l’uscita di “Mi Odi Ma”, il mio primo album, ho avuto modo di immergermi nei miei sentimenti e, con l’uscita, sono entrato a contatto con quelli di molti. Approcciarmi al secondo album non è stato facile, avevo ancora tanto vissuto da raccontare e tantissimi sentimenti da esprimere. Ho passato, senza darlo a vedere, molto più tempo in studio che sui social con la speranza che tramite la musica tutto l’impegno e la dedizione che ci ho messo possano emergere ed essere da esempio a ragazzi come me che ancora cercano la propria strada”

Il brano in uscita è una dedica ideale per ogni ex, parla del dolore causato dalla fine di una relazione attraverso paradigmi semplici ma in grado di catturare accuratamente il trauma della perdita di un amore. “Che male che fa è il primo estratto di questo nuovo percorso e parla di una relazione, ormai finita, che ho vissuto a pieno. Le storie, anche se finiscono, lasciano dentro di noi tantissimi ricordi e momenti dai quali non bisogna fuggire ma farne tesoro”.

Per l’uscita del singolo Valerio lancia sui social una call to action rivolta ai fan. Tutti coloro che invieranno uno screenshot dell’avvenuto presave del brano potranno essere selezionati all’ascolto dal vivo in anteprima di Che male che fa il 3 ottobre a Milano sulla panchina dove è stata scattata la foto della cover del singolo.