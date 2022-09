Il Volo: applauditi in tour dal Giappone agli USA, attesa per le date italiane

[CS] Partito a giugno dall’Arena di Verona, il tour Il Volo live in concert è acclamato in tutto il mondo: Europa, Giappone, Canada, Nord America e Australia, ben 4 continenti in 7 mesi. Dopo il successo dei concerti nelle più prestigiose location in Europa e in Giappone – dove hanno registrato 3 sold out a Tokyo, Osaka e Nagoya – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono ora in America.

Tra Canada e USA hanno ben 17 date (fino al 15 ottobre). Si sono esibiti in location come il Fox Theatre di Detroit (oltre 5000 persone di capienza) e la Mohegan Sun Arena a Uncasville (10 mila persone). Martedì 27 settembre arrivano al Radio City Music Hall di New York in cui hanno registrato il tutto esaurito più volte. Il tour continua poi, per la prima volta nella carriera del trio, in Australia, e torna in Italia a dicembre nei palasport.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati in questo tour dall’orchestra sinfonica e dalla band. Un concerto che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album 10 YEARS, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco IL VOLO SINGS MORRICONE dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Qui le date aggiornate: https://www.ilvolomusic.com/tour/.

Queste le date nei palasport italiani:

15 dicembre 2022 Torino Pala Alpitour(recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

Pala Alpitour(recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino) 17 dicembre 2022 Assago – Milano Mediolanum Forum (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

Mediolanum Forum (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano) 23 dicembre 2022 Roma Palazzo dello Sport (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it

È disponibile su tutte le piattaforme digitali You are my everything (Grande amore), il nuovo brano de Il Volo, una vera sorpresa per i fan internazionali che è stato presentato in anteprima all’Eurovision Song Contest 2022. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit Grande Amore. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Un singolo in crescendo che si apre nel ritornello con una nuova energia rock!