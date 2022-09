Aqua, live al Mediolanum Forun di Assago il 18 febbraio 2023 INFO

Gli AQUA, band culto degli anni ‘90, hanno annunciato l’unica data italiana del tour: lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, li vedrà protagonisti sabato 18 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Il gruppo conquistò l’attenzione del pubblico nel 1997, diventando un sensazionale fenomeno pop soprattutto grazie all’album di debutto Aquarium e al singolo Barbie Girl, una hit dall’eco planetaria che a oggi vanta più di un miliardo di visualizzazioni su Youtube e più di 200mila ascolti su Spotify.

Dopo il secondo disco, Aquarius, i membri della band decisero di proseguire con le proprie carriere soliste fino alla reunion del 2007, alla quale fanno seguito il singolo Back to The 80’s (arrivato al numero uno della classifica danese) e l’album Megalomania. Nel 2016 la band torna ufficialmente a suonare live e a calcare i principali palchi internazionali. In occasione dei 25 anni dall’uscita dell’album di debutto, è attesa la ristampa del disco in due versioni in vinile il 23 settembre 2022.

Info biglietti

Dopo la prevendita su Vivo Club giovedì 15 settembre 2022 e online su www.vivoconcerti.com da venerdi 16 Settembre 2022 alle ore 12:00, i biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 12:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.