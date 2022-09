Blanco chiude un tour da record, al via l’asta solidale per A.G.B.A.L.T

Si è chiuso con la doppietta milanese – il 16 e il 17 settembre 2022 presso l’Ippodromo Snai San Siro – il Blu Celeste Tour di Blanco. Il viaggio live ha toccato le principali città italiane, con 35 date, andate interamente SOLD OUT per un totale di 350.000 biglietti venduti che hanno consacrato il giovane talento nel panorama musicale contemporaneo. Vincitore della 72° edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con il brano Brividi, Blanco festeggia anche il Sesto Disco di Platino FIMI/Gfk per l’album d’esordio Blu Celeste, a quota oltre un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, 25 dischi di platino e 3 oro.

Questo tour è stato un viaggio che faccio fatica a spiegare a parole. Mi ha dato la possibilità di toccare con mano il calore e il supporto di tutte le persone che mi ascoltano e che sono finalmente riuscito ad incontrare. Spero di essere riuscito a restituire anche solo una parte di tutto l’amore che ho ricevuto.

BLANCO

In occasione del Blu Celeste Tour Blanco ha deciso di mettere all’asta una t-shirt celebrativa autografata da tutta la band. Si tratta della prima maglietta realizzata, la numero 1 di 80 t-shirt commemorative del tour prodotte esclusivamente per lo staff dell’artista. La t-shirt verrà venduta tramite un’asta Ebay, i proventi (escluso il costo vivo di produzione e iva) verranno interamente devoluti a A.G.B.A.L.T (Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore (), ente scelto personalmente dall’artista dopo essere rimasto profondamente colpito dalla storia di una giovane fan colpita dalla malattia.

L’asta apre martedì 20 settembre alle ore 00:00 e termina alle ore 24:00 di sabato 24 settembre. In occasione di questa iniziativa, anche tutti i proventi del merchandising presente sul sito, venduti nel periodo dell’asta saranno devoluti all’ente A.G.B.A.L.T. con la stessa modalità della t-shirt celebrativa. NTS MERCH si impegna a gestire questa operazione per conto dell’artista nella massima trasparenza e nel rispetto delle leggi in vigore. Per maggiori info consultare il sito blancomerch.com.