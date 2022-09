Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce la settima edizione dal 19 settembre

[CS_TV] Da lunedì 19 e giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 torna Grande Fratello Vip con due appuntamenti settimanali. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto – per la quarta volta consecutiva – da Alfonso Signorini sta per tornare sul piccolo schermo. Al suo fianco, una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

I protagonisti di questa edizione sono 12 donne e 11 uomini. I 23 concorrenti sono pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile: un viaggio dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo. Tra questi: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Insieme a loro altri “vipponi” la cui identità e le cui storie saranno svelate nel corso delle prime due puntate su Canale 5.

La settima edizione di Gf Vip ha una Casa e uno studio interamente rinnovati e un’area social dalla quale Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo web. Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) è colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono essere aggiornati sulle notizie dell’ultima ora dalla Casa nel corso della diretta con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16.45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).

Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram) è possibile seguire le vicende della Casa e rimanere sempre aggiornati. Su Mediaset Infinity e il sito ufficiale, inoltre, torna Gf Vip Party, lo show live streaming, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, che racconta tutti i segreti di Grande Fratello Vip e ospita, in diretta da Cinecittà, la rubrica di Giulia Salemi Spettegolemi.