Amici: Maria De Filippi presenta la nuova classe, in studio Can Yaman e Luigi Strangis

Domenica 18 settembre alle ore 14,00 su Canale 5 Maria de Filippi presenta la formazione della nuova classe della scuola di Amici. Chi farà il suo ingresso nella scuola? Chi si aggiudicherà i banchi di questa edizione? Intanto sono annunciare ufficialmente due importanti novità nel cast dei prof: l’ingresso di Emanuel Lo, coreografo e regista che affianca Alessandra Celentano e Raimondo Todaro nella cattedra ballo; mentre Arisa, voce straordinaria della musica italiana, si unisce a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nella cattedra canto.

In studio, a tenere a battesimo e a consegnare le maglie agli allievi della nuova edizione: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio E Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Salvatore Esposito. Superospite musicale Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione del talent, che canta Stai bene su tutto, nuovo singolo uscito per l’etichetta indipendente 21co.

La striscia quotidiana di Amici dà appuntamento ai telespettatori su Canale5 da martedì 20 settembre alle ore 16.00.