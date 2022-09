Paramount+ debutta in Italia il 15 settembre: i contenuti originali italiani

Da giovedì 15 settembre arriva anche sul mercato Italia Paramount+, servizio di streaming globale di Paramount che debutta con un’offerra di oltre 8mila ore di contenuti. Una montagna di intrattenimento, come recita il claim.

E il battesimo italiano della piattaforma della storica casa cinematografica non poteva che avvenire a Roma, nel cuore di Cinecittà, con un evento che ha visto sfilare alcuni dei volti di punta, a partire da Sylvester Stallone. La star sarà, infatti, per la prima volta in una serie tv, protagonista dell’attesissima produzione originale Tulsa King.

Ma sono stati tanti i volti del piccolo e grande schermo del Belpaese che non hanno voluto mancare all’appuntamento. «Celebriamo il debutto di Paramount+ in Italia, l’unico servizio di streaming dove si potranno trovare tutti insieme grandi titoli come Tulsa King con Sylvester Stallone, SpongeBob, Star Trek, South Park e contenuti imperdibili con incredibili star del panorama italiano… tutti in un unico posto», afferma Marco Nobili, Executive Vice President and International General Manager Paramount+

I contenuti originali italiani

La proposta Paramount+ comprende contenuti originali esclusivi globali e locali, blockbuster e serie iconiche dai brand e dagli Studios Paramount di fama mondiale (come SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™). Ma il pubblico italiano può scegliere anche in ricco catalogo tutto made in Italy.

Per quanto riguarda nel dettaglio i titoli italiani, la piattaforma ha annunciato, tra gli altri, Francesco Il Cantico a cura di Roberto Benigni; la nuova stagione di Vita da Carlo con Carlo Verdone nel doppio ruolo di regista e protagonista; la serie Circeo con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli, che ripercorre le fasi del processo dopo il drammatico fatto di cronaca che ha visto due ragazze vittime di violenze.

Italianissimi anche Quattordici giorni (da fine settembre) –diretto da Ivan Cotroneo, con Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi a interpretare una coppia in crisi costretta a due settimane di clausura forzata – e la serie Corpo libero (da fine ottobre) – teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica, con Antonia Truppo e Filippo Nigro.

A gennaio 2023 arriva su Paramount+ Ti mangio il cuore, pellicola di Pippo Mezzapesa nelle sale dal 22 settembre con Elodie al debutto da attrice, e Francesco Patanè. Annunciati per il 2023 anche Miss Fallaci e Bosé. E come dimenticare, poi, le versioni italiane degli show unscripted? In arrivo, infatti, Ex On The Beach Italia di MTV, condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e Are You The One Italia, prima versione italiana del dating show con Luca Vezil.

L’offerta

In Italia, Paramount+ è disponibile online sui principali browser all’indirizzo paramountplus.it, da mobile e attraverso un’ampia scelta di TV connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre.

Gli utenti possono accedere al servizio al prezzo di 7.99 euro con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. Sarà possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Inoltre, gli utenti possono usufruire di una promo speciale di lancio: solo per i primi undici giorni (dal 15 al 25 settembre), Paramount+ sarà disponibile a 4.99 euro al mese per 12 mesi con un periodo di prova di 7 giorni. Sarà possibile disdire in qualunque momento, senza vincoli. La promo sarà disponibile solo su paramountplus.it e iOS.

Paramount+ è disponibile anche su Sky, nell’ambito del nuovo accordo pluriennale a livello europeo. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema possono accedere dal 23 settembre ai contenuti di senza costi aggiuntivi. Dalla stessa data l’app di Paramount+ sarà disponibile anche su Sky Q e Sky Glass.

