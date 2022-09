Luigi Strangis, dal 16 settembre il nuovo singolo ‘Stai bene su tutto’

Stai bene su tutto (etichetta 21co, distribuito da Artist First) è il nuovo singolo inedito di Luigi Strangis, in uscita venerdì 16 settembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Simone Guzzino, è carico dell’energia e della spensieratezza dei vent’anni, tra feste il lunedì, balli lenti, rave alle sette di mattina, avventure in centro e la voglia di vivere con spontaneità essendo semplicemente sé stessi senza se e senza ma.

“Apre ufficialmente la strada al mio prossimo album” dice Luigi “e sono davvero molto felice che sia un brano pop rock a rappresentare questa nuova fase della mia musica. Spero vi piaccia e che pensiate anche voi che sta bene su tutto”.

Dopo le tappe estive che lo hanno visto protagonista del suo primo vero e proprio tour questa estate, Strangis porterà la sua musica dal vivo in occasione dei prossimi live (prodotti e distribuiti da Vivo Concerti) – 16 novembre all’Alcatraz di Milano e 20 novembre all’Atlantico di Roma. Ma il cantautore ha riservato un’altra sorpresa ai fan: dal 27 ottobre, infatti, Luigi sarà nei cinema del nuovo film live-action per famiglie Il Talento di Mr. Crocodile. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes.

Guarda il trailer ufficiale.