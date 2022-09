La penna di Alessia Gazzola fa ancora centro con ‘Questione di Costanza’

La penna di Alessia Gazzola, da cui è nato il personaggio di Alice Allevi – amatissimo sulla pagina e sul piccolo schermo – colpisce ancora una volta con la sua Costanza. Da qualche giorno, infatti, è disponibile sugli scaffali delle librerie fisiche e digitali il nuovo romanzo La Costanza è un’eccezione (Longanesi), capitolo conclusivo della trilogia dedicata a Costanza Macallè (Questione di Costanza e Costanza e buoni propositi sono i precedenti)

“Emozione grandissima nel presentarvi il volume (conclusivo) della serie di Costanza, la mia amata paleopatologa riluttante, stavolta alle prese con un mistero tutto veneziano. E con un Marco che è tutto fuorché addomesticato“, scrive Gazzola dal suo profilo Instagram. E come nelle migliori delle saghe, l’ultima pagina lascia l’amaro di un addio. Perché, proprio come Alice, Costanza è una di quelle figure a cui non puoi non voler bene, che al lettore sembra di conoscere da sempre o in cui si finisce per riconoscere sempre un po’ di se stessi.

Disastrosa come tante nelle relazioni sentimentali, precaria sul piano economico e con una bambina da crescere da sola; Costanza è una Millennial fatta e finita alle prese con tutti gli ostacoli della vita di oggi (compresi gli ostacoli del cuore, a dirla con Ligabue ed Elisa). Per fortuna, almeno, i più affezionati possono contare su una notizia confortante: i diritti televisivi sono già stati acquistati da Banijay Studios Italy, stessi produttori della serie Rai L’allieva. Quindi, Costanza potrebbe presto farsi (re)incontrare in carne e ossa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Gazzola (@_alessiagazzola_)

Intanto, in questo terzo capitolo, la protagonista si sarebbe ormai lasciata alle spalle la paleopatologia, se non fosse per l’occasione imperdibile di studiare antiche tombe veneziane nientemeno che al fianco di Marco, papà della sua Flora da poco tornato single. Lo scenario, poi, ci mette del proprio dal momento che Venezia accoglierà le nuove imprese tragicomiche di Costanza & Co…

Dal primo capitolo

«Sono tornata! Tony, Flora…»

L’appartamento sembra vuoto. Eppure dovrebbero essere già uscite dall’asilo da un pezzo. Raggiungo la cucina e metto a bollire l’acqua per un tè caldo. (…) Poi controllo l’ultimo accesso a WhatsApp di Marco, un vizietto che non riesco a togliermi.

Nell’ultimo anno, a seguito del mio tardivo rientro in scena, nella vita del padre di Flora si è scatenata la rivoluzione. Diciamo che lui ha pagato in ritardo ma con altissimi interessi l’esplosione della bolla. Si è ritrovato con una figlia di tre anni – adesso ormai quattro – da presentare alla sua fidanzata storica, la stessa che tradì con me a Malta. L’impeccabile Federica, che si è ritrovata single cinque mesi fa, e che forse se non ci fossi stata io di mezzo, oggi sarebbe la moglie di Marco. E invece.

Alessia Gazzola

Nata a Messina, l’autrice è laureata in Medicina e Chirurgia ed è specialista in Medicina Legale. Ha esordito nella narrativa con L’allieva nel 2011, primo romanzo con protagonista Alice Allevi, cui sono seguiti Un segreto non è per sempre (2012), Sindrome da cuore in sospeso (2012), Le ossa della principessa (2014), Una lunga estate crudele (2015), Un po’ di follia in primavera (2016), Arabesque (2017), Il ladro gentiluomo (2018, vincitore del premio Bancarella 2019) da cui è stata tratta la fortunata serie tv in onda su RaiUno con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, e La ragazza del collegio (2021).

Nel 2019 inaugura un nuovo ciclo di romanzi incentrati sul personaggio di Costanza Macallè, protagonista di Questione di Costanza e di Costanza e buoni propositi (2020). Ha pubblicato inoltre: Non è la fine del mondo (Feltrinelli, 2016), Lena e la tempesta (Garzanti, 2019), Un tè a Chaverton House (Garzanti, 2021). Vive a Verona con il marito e le due figlie.