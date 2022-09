AirPlay Radio: Lizzo sul podio, Annalisa e Antonacci più alte new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 36.2022 (dal 02 al 08 settembre 2022) che vede Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari confermarsi al comando seguita da Late Night Talking di Harry Styles (secondo, stabile) e, in terza posizione, 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo (+6). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Palla al centro di Elisa e Jovanotti (+9) quindi I Ain’t Worried degli Onerepublic (quinto posto, -2), Break My Soul di Beyoncé (stabile in sesta posizione) e Don’t You Worry dei Black Eyed Peas feat. Shakira & David Guetta (settimo posto, -2). Completano la Top Ten Stelle di Fabri Fibra e Maurizio Carucci (ottavo posto, +4), Tribale di Elodie (nono posto, -5) e Bad Decisions di Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg (decimo posto, +5).

Le tre più alte nuove entrate sono: Bellissima di Annalisa (posizione 28), Telenovela di Biagio Antonacci (posizione 32) e Margherita di Coez (posizione 37). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].