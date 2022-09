Thomas, nuovo album a ottobre e quattro appuntamenti live in autunno

Novità per i fan di Thomas che annuncia quattro appuntamenti live per presentare in anteprima il nuovo album. Live Premiere – questo il titolo dello show prodotto da Quercus Production e Shining Production – promette di essere solo la prima leg di un tour che continuerà nel 2023. Thomas sta per tornare con un disco che segna una nuova consapevolezza, una maturazione che mira alla sua evoluzione come autore ed artista.

Il singolo 806 è stato già il segnale della svolta che caratterizza questo nuovo inizio: un progetto dal respiro internazionale, che ha come obbiettivo quello di portare la musica dallo studio al palco nel minor tempo possibile. Questi primi quattro appuntamenti live metteranno in luce poliedricità di Thomas e la sua talentuosa personalità da performer.

“Dopo questo periodo di riposo dai grandi palchi – afferma Thomas – sono tante le cose che ho da dirvi, ma come sempre lascerò parlare la musica per prima. Vi avviso: munitevi di scarpe comode, qualche accessorio vintage e un buon impianto per ascoltare il nuovo sound perché una volta premuto play non smetterete di ballare!”

Con Live Premiere Thomas si prepara a coinvolgere tutto il suo pubblico, con un set originale, arrangiamenti inediti, creati appositamente per dare un nuovo vestito ai brani. Sul palco con il performer una band di veterani: Federico Paulovich (batteria) Filippo Piva (chitarra), Marco Zago (tastiere), e la direzione musicale di Ricky Quagliato, anche produttore del disco. Un altro punto di forza sarà la Dance crew capitanata da Etienne Jean Marie (coreografo di fama internazionale) e Nicholas De Ronch.

Un live di oltre un’ora con atmosfere electro-pop, sonorità urban e nu-soul grazie ad un mix tra vintage e digitale; per una scaletta unica che racconta la strada musicale di Thomas, dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli, incluso 806.

THOMAS – Live Premiere 2022: DATE E INFO BIGLIETTI

Giovedì 20 Ottobre 2022 Treviso Odissea Fun City

Odissea Fun City Venerdì 21 Ottobre 2022 Brescia Latteria Molloy

Latteria Molloy Sabato 22 Ottobre 2022 Settimo Torinese (TO) Combo Club Suoneria

Combo Club Suoneria Domenica 23 Ottobre 2022 Parma Campus Industry

I biglietti per le date Live Premiere, prodotto da Quercus Production e Shining Production, sono disponibili dalle 14 di giovedì 8 settembre su Mailticket e Ticketone (Prezzo:€25,00). I biglietti per la data del 20 ottobre all’Odissea Fun City di Treviso possono essere acquistati sul sito www.odisseafuncity.it e in loco. Seguiranno maggiori informazioni.