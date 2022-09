Amedeo Preziosi, esce il singolo ‘Ultimo round’: “Come un pugile sul ring”

È disponibile in radio e digitale da mercoledì 7 settembre Ultimo Round, nuovo singolo di Amedeo Preziosi per Doom Entertainment in licenza Sony Music Italia. Dopo un intenso lavoro in studio con Riccardo Scirè e con l’autore Adel Al Kassem, Preziosi torna sulla scena musicale con un nuovo pezzo che racconta di un amore difficilmente raggiungibile e delle difficoltà che la vita ci pone lungo il tragitto. Tematiche vicine al mondo della Gen Z.

“Ultimo Round è una dichiarazione d’amore di chi non si arrende nonostante le delusioni e le disillusioni, di chi continua a crederci anche se alle spalle ha tante storie finite male, di chi non molla. – spiega l’artista – Proprio come un pugile sul ring che incassa colpi ma continua a rialzarsi e a combattere con tutte le proprie forze.” E aggiunge “Ultimo Round è un pezzo romantico, ma a suon di chitarra elettrica.”

Ultimo Round segna un’evoluzione importante nel sound di Amedeo che abbraccia sonorità più pop-rock rispetto al passato collocandosi in maniera sempre più coerente all’interno di quello che è il suo background musicale. L’artista decide di dedicarsi completamente alla musica, da sempre sua grande passione, e allo sviluppo del suo percorso artistico e discografico.