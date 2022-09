Musixmatch: la piattaforma italiana che spopola nel mondo

Scopriamo Musixmatch, la piattaforma di brani musicali made in Italy apprezzata anche da Zuckerberg.

Ai più il nome di Max Ciociola dirà molto poco, o addirittura nulla, ma forse se si cita Musixmatch, la reazione è differente. In realtà sono la stessa cosa, nel senso che Massimo Ciociola è creatore e proprietario della piattaforma più grande al mondo per testi di canzoni. Quando si parla di testi di canzoni o lyrics, in inglese, Musixmatch rappresenta il maggiore archivio esistente con oltre 14 milioni di brani e con la presenza di 50 milioni di utenti che alimentano questa comunità. Entriamo maggiormente nei dettagli di questa bella storia italiana che da Bologna ha preso il largo in tutto il mondo.



In attività dal 2010 in crescita costante

Lo slogan della piattaforma made in Bologna è “Le parole contano”. Non poteva essere altrimenti per questa data company che è ormai accessibile sia via web tramite browser, che tramite l’applicazione che supporta iOS, Android, macOS, Microsoft e watchOS. L’applicazione creata da Ciociola con la collaborazione di Gianluca Delli Carri nel 2010 ha ricevuto anche i complimenti di Mark Zuckerberg nel 2016, e nel 2022 l’azienda bolognese ha chiuso un accordo con Spotify per inserire su quest’ultima piattaforma i testi delle canzoni.

Musixmatch potrebbe essere inserita fra i software must-have del kit di sopravvivenza di un utente digitale, come quello suggerito dall’infografica di ExpressVPN dove, tra i vari strumenti, figurano anche una power bank e un’unità hard disk esterna, su cui poter conservare tutti i testi dei nostri brani preferiti e aver più cura così dei nostri documenti, anche in caso di mal funzionamento o perdita del nostro dispositivo. Ciò che funziona decisamente, è invece Musixmatch, il cui successo e diffusione hanno anche attirato l’attenzione di un certo Zuckerberg.

Il successo di Musixmatch

In un’epoca in cui ogni servizio è passato dall’essere analogico al diventare digitale, è davvero difficile per un’azienda nel web, in particolare nella nicchia della musica. Se digitiamo il titolo di un brano su Google, Bing, o altri motori di ricerca, i risultati che otterremo saranno centinaia e centinaia. Molti di questi riporteranno il testo del brano, spesso sia in lingua originale, che con la traduzione in italiano.

Allora perché Musixmatch ha avuto un tale successo, tanto da essere contattata da Spotify, ed essere elogiata da Mark Zuckerberg in persona? Innanzitutto per la quantità di lingue presenti. Sono infatti ben 80 le lingue diverse in cui le lyrics, celebri o meno, sono tradotte dalla piattaforma. Inoltre il database di Musixmatch è “interattivo”: l’utente può difatti cercare una canzone inserendo una frase, o una strofa.

La lista delle caratteristiche della piattaforma made in Italy continua con l’identificazione di canzoni tramite stimoli sonori che provengono da radio, TV o da altre fonti di musica, e per concludere è possibile svegliarsi con la propria canzone o playlist preferita, grazie alla funzione “sveglia”. Se solo sul PlayStore italiano l’app ha oltre 50 milioni di download e “4,4” stelle su cinque su due milioni di recensioni, vuol dire che non si tratta di un successo frutto del caso.

Il valore aggiunto della piattaforma è il contributo che la community è libera di esprimere quotidianamente, favorendo il sentimento di partecipazione e di condivisione digitale, tipico del secondo millennio.