‘Viola come il mare’, Francesca Chillemi e Can Yaman a Venezia79 CLIP ANTEPRIMA

È in programma per martedì 6 settembre, alla 79. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica di Venezia, l’evento di presentazione della serie tv Viola come il mare, al quale sono attesi i protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman con il regista Francesco Vicario.

La serie è una coproduzione Rti-Lux Vide, realizzata da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, diretta da Francesco Vicario e interpretata da Francesca Chillemi, Can Yaman, Chiara Tron e Simona Cavallari. Viola come il mare è una serie light crime in 6 serate, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini e disponibile dal 30 settembre 2022, in prima serata, su Canale 5.

La trama

Viola Vitale (Francesca Chillemi) decide di trasferirsi a Palermo per mettersi sulle tracce del padre che non ha mai conosciuto. Si ritrova a lavorare nella redazione di Sicilia WebNews in cui, inaspettatamente, le viene affidata la cronaca nera. È durante la prima indagine che incontra Francesco Demir (Can Yaman), un affascinante commissario con cui inizierà un rapporto fatto di collaborazione alle indagini e scontri, ma anche di un’attrazione evidente.

Viola si rivela un’alleata preziosa per Demir: ha, infatti, un dono che la aiuterà a risolvere i casi più intricati. Sin da piccola riesce a capire la natura delle persone da segni apparentemente invisibili. Solo l’incontro con suo padre potrà fare chiarezza su questa sua curiosa capacità.

Io sono Viola, come la vita, fatta di lutti e di doni, sono viola come i pensieri che diventano parole, sono Viola… come il mare. E tu, di che colore sei?