Ron, dal 30 settembre il nuovo album di inediti ‘Sono un figlio’ TRACKLIST

Esce il 30 settembre il nuovo album di inediti di Ron dal titolo Sono un figlio, a otto anni dal più recente lavoro in studio. Prodotto dallo stesso Cellamare e da Maurizio Parafioriti, il progetto conterrà tredici brani scritti da Ron con l’aiuto di importanti autori e giovani artisti, tra i più interessanti della scena musicale. Su etichetta Le foglie e il vento e distribuzione Sony Music, Sono un figlio è disponibile in preorder qui e fa parte del progetto artistico per i cinquant’anni di musica dell’artista.

Artista raffinato e sensibile, con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Oltre ad aver vinto un Festival di Sanremo e un Festivalbar, Ron è da sempre uno dei principali protagonisti dei più grandi eventi della musica in Italia (solo per citarne due, il tour di Banana Republic con Dalla e De Gregori nel 1979, e il Fab Four Tour con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia, nel 2002).

Di seguito la tracklist del nuovo album:

Sono un figlio Più di quanto ti ho amato Abitante di un corpo celeste Diventerò me stesso Un’astronave nel cielo Melodramma pop La stessa persona Annina Questo vento Quel fuoco Nelle lettere Fino a domani I gatti