Matteo Crea a Venezia79 tra i protagonisti di ‘Margini’

[CS] Dopo aver calcato il palco del Firenze Rocks, essere stato inserito nel programma UP NEXT ITALIA di APPLE MUSIC con il singolo A casa dei miei e aver pubblicato il secondo singolo Non ci riesco (Latarma Records/BMG Italia), Matteo Crea sbarca a Venezia.

Matteo Creatini è infatti tra i protagonisti di Margini, primo film di Niccolò Falsetti e unica pellicola italiana in concorso alla 37^ edizione della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Musica e cinema si intrecciano nella pellicola come nella vita di Matteo, che in Margini interpreta Iacopo, membro di un gruppo punk di Grosseto composto da tre musicisti che, stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana.

“È incredibilmente emozionante per me, – racconta Matteo Crea – in un contesto così prestigioso e di valore come la Settimana Internazionale della Critica di Venezia, presentare un film nel quale unisco le mie due grandi passioni: musica e cinema. Sono cresciuto in provincia quindi vedere la storia di tre amici musicisti che muovono i primi passi nel contesto provinciale mi ha divertito molto e a tratti commosso! Il fatto che questo film esca in concomitanza con tanta mia nuova musica non fa altro che sottolineare come questo sia un bel periodo, un bel treno che con grande impegno e dedizione non ho intenzione di lasciarmi sfuggire!”.

Il film Margini, una produzione dispàrte, Manetti bros. Film con Rai Cinema e distribuito da Fandango, uscirà nelle sale giovedì 8 settembre.