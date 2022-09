Soundtrack Stars Award 2022, a Stefano Bollani il Premio della Critica

[CS] Alla decima edizione del Soundtrack Stars Award si aggiudica il Premio della Critica Stefano Bollani. Il compositore, pianista e mago del jazz, è un interprete unico dotato della capacità di trasformare creatività in empatia e note in un pentagramma emotivo, unendo la musica al teatro e sempre di più al cinema, in un viaggio capace di farci volare tra divertimento e impegno, anche attraverso le colonne sonore, proprio come le sue dita sui tasti del pianoforte.

In questa edizione del Soundtrack Stars Award, che spegne quest’anno dieci candeline, il Premio della Critica è dedicato ad un artista dal talento poliedrico, proclamato dalla rivista “Musica Jazz” nel 1998 il miglior nuovo talento e che negli anni ha visto la sua carriera spaziare tra diversi settori dello spettacolo (dalla musica, al cinema, dal teatro alla tv) e tra diversi generi musicali (dal jazz al pop alla musica classica). Stefano Bollani è applaudito in tutto il mondo e vanta collaborazioni con grandi orchestre e direttori, performer eccezionali e invenzioni uniche, come la colonna sonora di “Carosello Carosone”, premiata con il Nastro D’Argento, e le musiche del film “Il Pataffio” di Francesco Lagi.

Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale, Soundtrack Stars Award è il Premio collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, promosso con i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), che valorizza la musica nel cinema nel suo ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protagonista tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note che accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.