House of Hammer, dal 2 settembre la docu-serie in esclusiva su Discovery+

[CS] Arriva in Italia, in contemporanea mondiale, in esclusiva su discovery+, House of Hammer – A Dark Dynasty, l’attesissima docu-serie che racconta nel dettaglio le accuse agghiaccianti sollevate contro l’acclamata star di Hollywood Armie Hammer (Chiamami col tuo nome) e l’oscuro retaggio della dinastia Hammer. Tutti i 3 episodi disponibili in binge da venerdì 2 settembre.

La fulminante ascesa al successo di Hammer si è interrotta quando nel 2021 presunte vittime di abusi si sono fatte avanti con inquietanti testimonianze di bondage, fantasie di cannibalismo, marchiatura… ed era solo l’inizio.

Con rivelazioni esclusive della zia di Armie, Casey Hammer, e numerose donne che si sono salvate dai presunti abusi di Armie, la docu-serie porta alla luce i segreti più oscuri – dalle accuse di violenza e abuso alle manipolazioni politiche fino alla frode finanziaria – nascoste da una delle famiglie più in vista d’ America.

House of Hammer – A Dark Dynasty (3×60’) è diretto da Elli Hakami e Julian P. Hobbs per Warner Bros. Discovery. Casey Hammer ha il ruolo di consulente. La serie è disponibile in streaming su discovery+ da venerdì 2 settembre, in modalità binge watching.