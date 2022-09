Elisa annuncia a sorpresa un album live in tre volumi, il primo dal 16 settembre

[CS] Elisa fa una sorpresa a tutti fan e per suggellare il successo e la magia di questi ultimi mesi di tour in tutta Italia, annuncia la pubblicazione di un grande progetto discografico live, in uscita in tre volumi – uno a settembre, uno ad ottobre, uno a novembre – ognuno arricchito di un brano inedito. Prodotti da Elisa, e registrati durante le tre serate all’Arena di Verona che hanno aperto la tournée a maggio 2022 con Heroes Festival, i tre volumi verranno pubblicati in digitale e in una speciale versione fisica limitata a sole 2.000 copie.

Il primo disco, Back to the Future [LIVE] – Part.1 (Island Records), uscirà il 16 settembre ed è disponibile in pre-order a questo link https://island.lnk.to/bttf_live1. Tra le perle di questo album, l’inedito Silent Song e anche le straordinarie versioni live dall’Arena di Verona di Palla al Centro con Jovanotti, Luglio con Giorgia, Elodie e Roshelle e Vertigine e Bagno a Mezzanotte con Elodie. Nella tracklist anche L’anima vola in una versione dal vivo, magica ed energica insieme.

TRACKLIST “BACK TO THE FUTURE [LIVE] – Part.1”

Intro (Let Me) Show’s Rollin’ A tempo perso Seta Palla al Centro (con Jovanotti) L’anima vola Come Sei Veramente Vertigine (con Elodie) Bagno a mezzanotte (con Elodie) Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle) Litoranea Silent Song (inedito)

E mentre prosegue il successo del suo tour in tutta Italia (tra le prossime tappe anche le tre date in Sicilia – 1, 3 e 5 settembre ad Agrigento, Siracusa e Taormina -, le tre a Milano, al Castello Sforzesco – 11, 12 e 14 settembre -, e le tre a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica – 21, 23 e 24 settembre -), Elisa è attesissima live ad ottobre anche in Europa. Tutte le info per il live su friendsandpartners.it.