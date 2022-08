Tenco 2022: annunciati i premi alla carriera, tra i vincitori Alice, Baglioni e Concato

[CS] Alice, Claudio Baglioni, Gualtiero Bertelli (operatore culturale), Angelo Branduardi, Fabio Concato, Giorgio Conte e Mike McDermott sono i Premio Tenco 2022, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Le tipologie del premio sono due: per cantautori e per operatori culturali.

Si prosegue, intanto, nella stesura del programma della 45° edizione della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2022) organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Regione Liguria. Confermate location e date, ovvero il Teatro Ariston di Sanremo dal 20 al 22 ottobre.

La prima serata della Rassegna è dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco 2022 e vedrà alternarsi sul palco Marracash (Miglior album con Noi, loro, gli altri), Ditonellapiaga (Miglior Opera Prima con Camouflage), Simona Molinari (Miglior album interprete con Petali), Elisa (Miglior Canzone con O forse sei tu scritta insieme a Davide Petrella), gli ‘A67 (Miglior album in dialetto con Jastemma) e il produttore Ferdinando Arnò che ritirerà il Premio per il Miglior album a progetto The Gathering. Ancora da definire le date degli interventi dei Premi Tenco 2022.

Le prevendite per assistere alla 45° edizione della Rassegna saranno attive da domani 1° settembre sul sito del Club Tenco (www.clubtenco.it).