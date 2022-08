RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: il cast, Antonacci e Ramazzotti super ospiti

Tutto pronto per RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, in scena all’Arena di Verona mercoledì 31 agosto a partire dalle 20.45. Condotto da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, il grande evento live porta sul palco cast ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno per una serata unica. E per chi non sarà in presenza, il concerto va è trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW.

“Per me quest’anno è ancora più speciale perché è il completamento di un lavoro di anni. – dichiara Matteo Campese – Ho vissuto l’Arena vuota nel 2020, a metà capienza nel 2021 e quest’anno, nel 2022, torno in mezzo ad un pubblico lanciato a piena potenza nella musica dal vivo. È la definizione migliore di Power Hits, del vero Potere della Musica”.

“Ringrazio per l’ennesima volta tutta la famiglia di RTL 102.5 per la fiducia incondizionata che continua a riservare alle nuove generazioni. – aggiunge Paola Di Benedetto –Lasciare la conduzione live di un evento di questo calibro a tre giovani, all’inizio delle loro carriere è un atto di estrema fiducia. Speriamo di essere all’altezza, di fare divertire il pubblico e di chiudere tutti insieme l’estate in bellezza”.

“Sarà il culmine di un percorso durato diversi mesi insieme ai miei compagni di viaggio Paola e Matteo, e insieme a tutto il team di RTL 102.5 che ha creduto in me come nuova entrata, l’emozione è tantissima, sarà un’incredibile prima esperienza su un palco così importante come quello dell’Arena. – conclude Jody Cecchetto – È pazzesco pensare che sarà anche la mia prima volta all’Arena, e che sarò sul palco! Sarà una serata di spettacolo importante ed indimenticabile, per tutti”.

POWER HITS ESTATE 2022: IL CAST

Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Dargen D’Amico, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Lazza, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta ft. Edoardo Vianello, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.

Super ospiti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti.