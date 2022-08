University Network lancia il progetto ‘Welcome Kit Universitario 2022’: di cosa si tratta

University Network, la più grande organizzazione universitaria in Italia con oltre 1 milione di studenti in oltre 30 università, con il patrocinio del Comune di Milano, lancia il progetto Welcome Kit Universitario 2022, uno speciale Kit di benvenuto per aiutare gli studenti e le studentesse fuori sede in arrivo a Milano per l’inizio del nuovo anno accademico.

Il team di University Network coi suoi fondatori (Leonardo D’Onofrio, Francesco Brocca e Luca Scoffone) vuole, così accogliere i nuovi studenti in arrivo a Milano offrendo loro la possibilità di ricevere gratuitamente un KIT di benvenuto per ambientarsi al meglio nel capoluogo lombardo, contribuendo concretamente nell’aiutare questi ragazzi ad integrarsi in una città che spesso può sembrare fredda e inospitale.

All’interno gli studenti troveranno tantissimi sconti e agevolazioni da parte delle più importanti realtà che operano nei principali settori di interesse per gli studenti universitari: eventi, ristoranti, piscine, concerti, mobilità, sport e molto altro. Grazie a questo servizio innovativo, quindi, gli studenti potranno avere tutti gli strumenti necessari per iniziare la vita accademica nel migliore dei modi.

La distribuzione gratuita del Kit avverrà a cura del team di University Network da lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre 2022 a partire dalle ore 15:00 presso un temporary store ubicato in Via Vigevano, 18 nei pressi della Darsena, uno dei punti di ritrovo più frequentati dai giovani universitari.

Per avere la possibilità di riceverne uno gli studenti dovranno essere: matricole fuori sede trasferitesi a Milano per studiare, registrarsi gratuitamente (maggiori informazioni sul sito www.universitynetwork.it), recarsi nel temporary store di University Network in Via Vigevano 18 a Milano. I Kit saranno distribuiti fino ad esaurimento scorte.

La realizzazione del Welcome Kit Universitario è stata resa possibile grazie ad una molteplicità di brand promotori ed istituzioni che hanno deciso di impegnarsi nell’aiutare gli studenti universitari fuori sede. Tra i partner coinvolti nell’iniziativa Acciona Mobilita, Atm Milano, il Comune di Milano, La Filetteria Italiana, Magazzini Generali, Milano Sport, Redbull Italia, Rosso pomodoro, Sony Music Italy e Ticketmasterit.