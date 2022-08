Partita del Cuore 2022: da Sangiovanni a Rkomi, tutti gli artisti COME DONARE

[CS] Non sono solo le stelle dello sport e dello spettacolo a scendere in campo a favore della Partita del Cuore. Fino al 18 settembre, infatti, è possibile sostenere le persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de La Meridiana Società Cooperativa Sociale e i bambini del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino, cui è destinata la raccolta fondi, donando 2 Euro per ciascun SMS inviato al numero 45527 da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali oppure donando 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 Euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile.

Per la Partita del Cuore, che vedrà in campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527, in programma il 7 settembre all’U-Power Stadium di Monza, hanno da poco confermato la loro presenza Sangiovanni e Gabriel Omar Batistuta. I loro nomi si aggiungono così a quelli confermati fin dalla prima ora di Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, Rkomi, Alessandro Cattelan, Bugo, Leonardo, Fabio Aru, Gianni Bugno, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone e Dj Ringo.

Al fine di predisporre le tattiche di gioco per la Partita del Cuore, la Nazionale Cantanti si radunerà a Bellinzona, in Svizzera, il 3 settembre. La prevendita dei biglietti della Partita del Cuore è attiva sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket di tutta Italia.

I biglietti di curva nord e sud al prezzo di 5 Euro, quelli di tribuna est a 10 Euro e tribuna ovest a 15 Euro. Per i biglietti venduti in prevendita potrebbe essere aggiunto un costo di transazione e gestione sistema. I biglietti riservati ai diversamente abili e ai loro accompagnatori saranno invece gratuiti: per tutte le informazioni e prenotazioni degli stessi scrivere all’indirizzo email biglietti@cooplameridiana.it.

L’hashtag per l’evento di quest’anno sarà: #partitadelcuore2022.