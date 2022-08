Notte della Taranta, come acquistare i biglietti Backstage: tutte le info sul Concerto di Melpignano

Manca sempre meno al Concertone di Melpignano, che chiude gli eventi itineranti della XXV edizione della Notte della Taranta. In calendario sabato 27 agosto, nel prato dell’ex convento degli Agostiniani, il grande appuntamento salentino vedrà Dardust nelle vesti di maestro concertatore, mentre sono stati annunciati come ospiti Stromae, Marco Mengoni, Samuele Bersani, Elodie e Massimo Pericolo.

Dal 19 agosto alle ore 12 è possibile acquistare i biglietti di ingresso al Backstage esclusivo del Concertone del 27 agosto. In home-page del sito www.lanottedellataranta.it con un click si accederà alla pagina di Art Work, partner dell’evento, e si procederà all’acquisto. 30 euro il costo dell’ingresso in un’area esclusiva per seguire il Concertone da una prospettiva diversa e contribuire alla ricostruzione del paesaggio salentino.

I proventi saranno, infatti, devoluti al Parco degli Ulivi della Taranta, un progetto ideato dalla Fondazione Notte della Taranta in collaborazione con Olivami, l’associazione no profit che consente l’adozione di un ulivo per aiutare a riforestare il Salento colpito dalla Xylella. Una nuova forma di olivicoltura sostenibile e partecipata che offre l’opportunità a tutti di adottare a distanza uno o più ulivi ottenendo una fornitura annuale di olio Evo dalla provenienza e dalla qualità certificata.

Per ogni ulivo che viene adottato, Olivami & Taranta ne piantano uno di nuova generazione. Gli ulivi saranno condotti e curati da agricoltori che hanno deciso di aderire al progetto. L’acquisto del biglietto sarà possibile fino alle ore 12 del 27 agosto.

Come arrivare al Concertone

In treno: Ferrovie Sud Est ha attivato il servizio treni speciali per raggiungere Melpignano e trovare comodamente le corse di ritorno fino all’alba: Notte della Taranta 2022 (fseonline.it)

In bus: BusFor Fun dalle principali città italiane https://busforfun.com/articolo/la-notte-della-taranta

In auto: con il proprio mezzo sarà possibile prenotare il parcheggio a Melpignano https://lanottedellataranta.parkforfun.com/