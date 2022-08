TIM Music Awards, 9 e 10 settembre: gli artisti sul palco dell’Arena di Verona

Torna l’appuntamento con i TIM Music Awards, in scena all’Arena di Verona per due serate il 9 e 10 settembre con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Saranno oltre cinquanta gli artisti sul palco, pronti ad alternarsi con la loro musica e a ricevere i riconoscimenti per album e singoli certificati FIMi/Gfk. In particolare, a essere premiati sono gli album Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Multiplatino pubblicati tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 a cui si aggiungono tour ed eventi per i quali SIAE ha registrato un pubblico superiore a 100mila (Oro), 200mila (Platino) e 300mila (Diamante) persone.

Come annunciato da TV, Sorrisi e Canzoni, Mika sarà l’ospite internazionale dei TIM Music Awards 2022, mentre il cast di artisti italiani comprenderà Alessandra Amoroso, Marracash, Salmo, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Riccardo Zanotti, La Rappresentante di Lista, Fabri Fibra, Gigi D’Alessio, Irama, Elisa, Rkomi, Brunori Sas, Lazza, Gianni Morandi, Blanco, Biagio Antonacci, Fedez, Elodie, Gué Pequeno, Sangiovanni, Francesca Michielin, Coez, Max Pezzali, Marco Mengoni, Tananai, Ariete, Bresh, Chiello, Dargen D’Amico, Lele Blade, Luchè, Mara Sattei, Nek, Paky, Rhove, Riccardo Cocciante, Shablo, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e i Modà.