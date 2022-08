Pretty Woman Il Musical, le date del tour 2022-2023 INFO & BIGLIETTI

Dopo la rappresentazione al Teatro Nazionale CheBanca!, che ha visto Pretty Woman Il Musical trionfare come spettacolo teatrale con il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2021, il musical annuncia le date del tour 2022-2023. La tournée, prodotta da Stage Entertainment e distribuita da Savà Produzioni Creative per Vivo Concerti, partirà da Roma (Teatro Olimpico) da martedì 18 a domenica 23 ottobre, per poi continuare con date in tutta Italia.

Scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton – regista e sceneggiatore originale della pellicola – Pretty Woman Il Musical si avvale di una colonna sonora unica con brani di Bryan Adams e Jim Vallance. In questo allestimento tutto italiano la musica rimane quella originale scritta dallo stesso Bryan Adams, senza alcun elemento di modifica, a partire dalla presenza dell’indimenticabile successo mondiale del 1964 Oh, Pretty Woman di Roy Orbison. Lo spettacolo italiano vede inoltre la traduzione, l’adattamento e i versi di Franco Travaglio e la partecipazione di Beatrice Baldaccini, Thomas Santu, Martina Ciabatti Mennell, Gabriele Foschi, Cristian Ruiz e Lorenzo Tognocchi.

Il calendario 2022-2023

2022

Dal 18 al 23 ottobre Roma Teatro Olimpico

28 ottobre Montecatini Teatro Verdi

Teatro Verdi 5 e 6 novembre Bari Teatro Team

Teatro Team 12 e 13 novembre Senigallia Teatro La Fenice

Teatro La Fenice 26 e 27 novembre Lugano Teatro Lac

Teatro Lac 30 novembre e 01 dicembre Cassano Magnago Teatro Auditorio

Teatro Auditorio 6 dicembre Bolzano Teatro Comunale

Teatro Comunale 9 dicembre e10 dicembre Varese Teatro di Varese

Teatro di Varese Dal 15 al 17 dicembre Genova Teatro Politeama

2023

Dal 12 al 14 gennaio Torino Teatro Colosseo

Teatro Colosseo Dal 17 al 19 gennaio Udine Teatro Giovanni da Udine

Teatro Giovanni da Udine 28 e 29 gennaio Firenze Teatro Verdi

Teatro Verdi 2 febbraio Vicenza Teatro Comunale

Teatro Comunale 10 e 11 febbraio Bergamo Teatro Creberg

Teatro Creberg Dal 17 al 19 febbraio Trieste Teatro Rossetti

Teatro Rossetti 22 febbraio Assisi Teatro Lyrick

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com.