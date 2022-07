Dolcenera, esce il singolo ‘Calliope (Pace alla luce del sole)’

[CS_RADIODATE] Esce venerdì 29 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali, Calliope (Pace alla luce del sole) (K6DN Records/Universal Music), nuova canzone di Dolcenera che ne anticipa il progetto discografico previsto per l’autunno. Calliope (Pace alla luce del sole) non è solo un brano, ma è un progetto artistico che è stato presentato alla XXV edizione del Festival Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty International, il cui intento è diffondere i principi della Dichiarazione Universale dei diritti umani attraverso l’arte e la musica.

Dolcenera torna con una canzone afro-beat dal sapore di un’estate flower power e peace & love, e dal sound ispirato alla world music. Immagini on the road tipiche della beat generation sono evocate per rappresentare la voglia di vita e di pace, dopo tutte le preoccupazioni di questo periodo storico, e per lanciare un messaggio di condivisione e fratellanza.

Manu, Dolcenera, racconta: “Scrivere questa canzone è stata una liberazione dalla forma di impotenza che mi ha oppresso per gli attuali fatti di guerra. Con la citazione di Cantami o Diva dell’Iliade di Omero, ma anche di Cuccurucucù Paloma di Franco Battiato imploro Calliope, la musa della poesia epica ed il cui nome significa “dalla bella voce“, a raccontarci finalmente storie di vita e non fatti riguardanti la morte e la guerra che ci stanno devastando. La canzone è un invito a non arrendersi e a godere delle bellezze del nostro pianeta, che resiste a tutto il male, a riappropriarsi della normalità, del proprio tempo e del proprio spazio nel rispetto di madre Natura che sa sempre rigenerare la vita”.