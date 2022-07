‘Flor de luna’, il nuovo singolo di Tommaso Stanzani: “Quell’oasi felice in uno sguardo”

[CS_RELEASE] Esce il 29 luglio Flor de luna (Vinians Prod Srl – distribuzione Ada Music Italy), il nuovo singolo di Tommaso Stanzani giovane e poliedrico artista bolognese, ballerino, cantante e attore, noto per aver partecipato ad Amici 20.

Flor de luna è una bachata latin pop scritta dallo stesso Tommaso Stanzani con Mattia Cino Cerri (producer multiplatino, che ha anche prodotto il brano), Alex Brognara (firma che ha collaborato con i più importanti nomi della scena latina internazionale), Zo Vivaldi e Hank (autori in ascesa della nuova scena pop italiana).

«È quell’oasi felice che trovi in un solo sguardo, dove puoi ricavare quello spazio senza tempo in cui puoi perderti nell’amore che sboccia come un fiore delicato sotto la luna – racconta Tommaso Stanzani – Una musica sensuale che ti riporta alla voglia di quei baci salati, come la magia di un’emozione che si ripete all’infinito».