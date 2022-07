Ermal Meta, cancellate due date del tour si aggiorna il calendario live INFO

A seguito della comunicazione dello stesso Ermal Meta sui propri social in merito al disturbo che lo ha colpito, l’artista si vede costretto al riposo assoluto. Rassicurando i fan sulle proprie condizioni – “A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno“, ha twittato – Meta dà quindi appuntamento ai prossimi concerti. Il tour estivo 2022, infatti, continua, con la sola cancellazione delle date previste a Villa Lagarina (TN) per Castelfork il 29 luglio e a Pian Di Spilli – Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento il 30 luglio.

È possibile richiedere il rimborso entro il 28 agosto presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Confermato, invece, il resto del calendario (Mescal, Friends&Partners e Vertigo) come segue:

31 luglio – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

(MC), Arena Beniamino Gigli 3 agosto – Udine , Castello

, Castello 8 agosto – Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce

(GR), Teatro Delle Rocce 9 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

(LU), Villa Bertelli 10 agosto – Gatteo a Mare (FC), Mura Castello Malatestiano

(FC), Mura Castello Malatestiano 14 agosto – Serra S. Bruno (VV), Piazza Calipari

(VV), Piazza Calipari 16 agosto – Pollina (PA), Teatro Pietra Rosa

(PA), Teatro Pietra Rosa 17 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

I biglietti sono disponibili in prevendita, info www.mescalmusic.com, www.friendsandpartners.it e www.vertigo.co.it