La Partita del Cuore, Nazionale Cantanti e Charity Team 45527 in campo il 7 settembre

Il 7 settembre, alle ore 21.15, lo U-Power Stadium di Monza ospita la 31ª edizione della Partita del Cuore tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. Il ricavato, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e dell’sms solidale 45527, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de La Meridiana Società Cooperativa Sociale e in favore dei bambini del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

«In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi. Ci siamo schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce» afferma Enrico Ruggeri, Presidente della Nazionale Cantanti. «Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità. Sono figlio di una monzese ed essere qui mi fa ancora più piacere, sono orgoglioso che la Nic faccia parte di una cordata così nobile».

Titti Quaggia – Vice Presidente della Associazione La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus dichiara: «Dal 2005 la nostra Associazione, in collaborazione con le telefonie, opera al fianco della Nazionale Cantanti per la raccolta fondi attraverso l’sms solidale che destina di volta in volta a importanti progetti del nostro Paese». Hanno già confermato la loro presenza Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, bob Sinclar, fabio Aru, Marco Melandri, Marco Simone e Dj Ringo.