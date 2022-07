AirPlay Radio: Fedez in vetta, Fabri Fibra e Carucci in Top Ten

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 29.2022 (dal 15 al 21 luglio 2022) che conferma in vetta La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei seguita da Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari (stabili) e Tribale di Elodie (terza, +1). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Don’t You Worry dei Black Eyed Peas feat. Shakira & David Guetta (quarto posto, +4), quindi Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (quinto posto, +1), Tropicana dei Boomdabash feat. Annalisa (sesto posto, +3) e About Damn Time di Lizzo (settima, -4). Completano la Top Ten Sensibile all’estate di Jovanotti e Sixpm (ottavo posto, -1), Superstar di Darin (nono posto, -4) e Stelle di Fabri Fibra e Maurizio Carucci (decimo posto, +2).

Le tre più alte nuove entrate sono: Late Night Talking di Harry Styles (posizione 21), La Ola di Gianni Morandi (posizione 31) e People di Kungs & The Knocks (posizione 44). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].